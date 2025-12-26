Снова изменили дизайн. ЦБ представил новую тысячерублевую купюру после скандала с крестом
Банк России выпустил новую тысячерублевую банкноту
Банк России 26 декабря 2025 года ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей. Купюра выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс, сообщили на сайте ЦБ.
Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля. На обороте — Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р и Дворец земледельцев в Казани.
«Тысячерублевая банкнота сохранила цветовую палитру и выполнена в бирюзовой гамме. На банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкноты», — отметили в ЦБ.
Банкнота 2025 года — законное платежное средство в России. Ее обязаны принимать по номиналу при оплате любых товаров и услуг. Новая банкнота будет постепенно поступать в обращение и использоваться наравне с банкнотами 1997 года.
Почему дизайн тысячной купюры изменили?
Центробанк второй раз пытается выпустить новую купюру номиналом в тысячу рублей. Первая попытка была в 2023 году, но выпуск пришлось остановить из-за скандала: на изображении храма не было креста. На обновленной купюре почти ничего не изменилось на лицевой стороне. Основные перемены коснулись оборота, где теперь можно увидеть символы, выбранные гражданами: Волгу, Саратовский автомобильный мост, теплоход «Метеор» и Дворец земледельцев.
На первой версии купюры в качестве одного из символов была изображена дворцовая церковь XVII века в Казанском кремле. Сейчас здесь находится Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Крест с купола церкви был снят еще в советское время, когда в здании располагалась столовая. Этот дизайн вызвал недовольство Русской православной церкви. Глава синодального отдела по связям с общественностью и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призвал более тщательно выбирать изображения для денежных купюр, чтобы избежать ненужного напряжения. В результате Центральный банк решил обновить дизайн купюры.