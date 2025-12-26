Снова изменили дизайн. ЦБ представил новую тысячерублевую купюру после скандала с крестом

Банк России 26 декабря 2025 года ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 1000 рублей. Купюра выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс, сообщили на сайте ЦБ.

Банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля. На обороте — Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях Метеор-120Р и Дворец земледельцев в Казани.

«Тысячерублевая банкнота сохранила цветовую палитру и выполнена в бирюзовой гамме. На банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкноты», — отметили в ЦБ.

Банкнота 2025 года — законное платежное средство в России. Ее обязаны принимать по номиналу при оплате любых товаров и услуг. Новая банкнота будет постепенно поступать в обращение и использоваться наравне с банкнотами 1997 года.