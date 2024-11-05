Российские банки запустили «комбо-вклады» с повышенной ставкой

Пивень: банки в России запустили комбо-вклады со ставками до 28%

После повышения ключевой ставки некоторые российские банки стали предлагать клиентам «комбо-вклады» для участников программ долгосрочных сбережений. Ставки по таким депозитам составили до 28%, сообщили «Российской газете» участники рынка.

Сбербанк запустил вклады под 25% годовых, Газпромбанк — под 26%, ВТБ — под 28%. Они повысили ставку для действующих клиентов, которые уже вложили деньги в программы долгосрочных сбережений. Управляющий директор АКРА Валерий Пивень сообщил, что таким способом банки решили привлечь дополнительные средства и гарантировать себе стабильность.

«Практика, когда банки комбинируют продукты, является достаточно распространенной и может касаться не только пенсионных накоплений, но и брокерских продуктов», — сказал он.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили добавила, что несмотря на преимущества программ долгосрочных вложений, россияне чаще хранили деньги на краткосрочных депозитах. Для переключения внимания и стимулирования долгосрочных вложений, по ее мнению, и появились «комбо-вклады».

Средняя ставка по вкладам второй раз в истории России превысила 20%. Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев допустил, что перед Новым годом некоторые банки предложат депозиты под 30% годовых.