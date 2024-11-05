ЦБ взял курс на охлаждение кредитования. Когда ставки по депозитам начнут снижаться?

Центробанк в последние месяцы пытается охладить процесс кредитования в стране, в связи с чем повышает ключевую ставку. Об этом 360.ru сообщила специалист по финансовому планированию Алина Таркинская.

Она объяснила, что на фоне этих процессов существенно возросли ставки по банковским депозитам. По словам Таркинской, такой финансовый инструмент позволяет гражданам заработать на вкладах.

«Центральный банк пытается охладить кредитование в стране. На данный момент темпы все еще растут. Банки продолжают выдавать кредиты, а ставка там выше, чем по депозитам, на этой разнице банки и живут. Но, как только темпы кредитования начнут снижаться, ставки по процентам не будут сохранять стабильный прирост», — сказала она.

Ранее некоторые участники финансового рынка не исключили, что во время предновогодних акций банки предложат ставку депозита до 30% годовых.