Российская «дочка» American Express подала заявление о ликвидации

Российская дочерняя компания платежной системы American Express — кредитная организация «Америкэн Экспресс Банк» — подала заявление о ликвидации. Решение появилось в базе данных СПАРК.

«Есть сведения о начале процедуры ликвидации компании. Заявление по форме Р15016 04.07.2024», — говорится в карточке компании.

За 2023 год, по данным РБК, чистый убыток организации составил 90 миллионов 65 тысяч рублей. Компания приостановила оказание услуг в России и Белоруссии в марте 2022 года из-за событий на Украине.

В конце мая суд признал банкротом бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества.

В начале мая датская компания Maersk приостановила ликвидацию своего бизнеса в России.

В апреле Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк, который ранее лишился лицензии.