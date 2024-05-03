Компания Maersk приостановила ликвидацию бизнеса в России | 360°

Мир 03 мая 2024, 18:38 Компания Maersk приостановила ликвидацию бизнеса в России РБК: Maersk остановил ликвидацию своего бизнеса в РФ Freepik

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Датская компания Maersk решила не отказываться от бизнеса в России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность «дочек» предприятия, специализирующегося на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов.

Процесс ликвидации Maersk в России был остановлен в 2023 году по решению структур-учредителей головной компании.

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Оставшиеся работать в России европейские банки в 2023 году уплатили в стране вчетверо больше налогов, чем до начала СВО, — более 800 миллионов евро.

Ранее стало известно, что с 19 ноября до конца декабря 2023 года хуситы осуществили более 20 атак на корабли в Красном море, в том числе на шедший под флагом Сингапура контейнеровоз компании Maersk и два нефтяных танкера.