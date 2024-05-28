Бывшего совладельца Промсвязьбанка признали банкротом

Суд признал банкротом совладельца Промсвязьбанка Ананьева

Фото: РИА «Новости»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В отношении Ананьева открыли процедуру реализации его имущества.

Суд ввел начальную процедуру банкротства в ноябре по заявлению ПСБ. В реестр требований кредиторов Ананьева включили требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Эту сумму взыскивали с совладельца кредитной организации по иску ПСБ.

Ранее сообщалось, что за восемь лет существования процедуры судебного банкротства финансово несостоятельными признали более одного миллиона россиян. В ближайшие годы прирост числа заявлений на банкротство составит около 30%.

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Рутинная обязанность. Первые леди Франции и Германии показали равнодушие к холокосту

Фейк: в Москве арестовали начальника службы кадров ГУ МВД Панова

«Лучше все-таки не рисковать». Спасатель объяснил, когда можно помогать утопающим

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте