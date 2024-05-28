Бывшего совладельца Промсвязьбанка признали банкротом

В отношении Ананьева открыли процедуру реализации его имущества.

Суд ввел начальную процедуру банкротства в ноябре по заявлению ПСБ. В реестр требований кредиторов Ананьева включили требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Эту сумму взыскивали с совладельца кредитной организации по иску ПСБ.

Ранее сообщалось, что за восемь лет существования процедуры судебного банкротства финансово несостоятельными признали более одного миллиона россиян. В ближайшие годы прирост числа заявлений на банкротство составит около 30%.