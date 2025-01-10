Россияне задолжали банкам почти полутриллион рублей по кредитным картам

Задолженность по кредитным картам россиян достигла почти полутриллиона рублей. Об этом РИА «Новости» рассказали в «Скоринг бюро».

Так, по данным крупнейшего в стране бюро кредитных историй, долги по кредиткам в России в ноябре выросли на 2,3% к предыдущему месяцу и достигли 491 миллиард рублей.

«Это стало максимальным значением за последние годы», — добавил источник.

Увеличилось и общее количество оформленных россиянами кредитных карт. Их количество выросло почти на 400 тысяч — в ноябре было выпущено 96 миллионов карт (с общей задолженностью 4,4 триллиона рублей), а месяцем ранее — 95,6 миллионов (суммой на 4,3 триллиона рублей). Из этого количества у более 7,65 миллионов карт зафиксированы просрочки платежей более 90 дней.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов России сообщили, что долги с граждан и организаций с 1 января 2025 года приставы смогут взыскивать в цифровых рублях.

Также судебные приставы простят долги по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей участникам СВО, за исключением долгов алиментам и возмещения вреда в связи со смертью кормильца. Это коснется россиян, подписавших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года на срок более одного года.