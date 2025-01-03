С 2025 года приставы смогут взыскивать долги в цифровых рублях

Долги с граждан и организаций с 1 января 2025 года приставы смогут взыскивать в цифровых рублях. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

«Положения закона, устанавливающие порядок ареста и обращения взыскания на цифровые рубли, начали действовать с 1 января 2025 года», — пояснили в ФССП.

Взыскание на цифровые рубли происходит при отсутствии у должника денежных средств в рублях или иностранной валюте. Приставы переводят цифровые рубли в размере задолженности на депозитный счет ФССП.

Судебные приставы простят долги по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей участникам СВО, подписавшим контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года на срок более одного года. Исключением являются долги по алиментам и возмещение вреда в связи со смертью кормильца