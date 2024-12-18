Приставы простят долги подписавшим контракт с Минобороны с 1 декабря этого года

Судебные приставы простят долги по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей, в том числе по ипотеке. Услуга коснется граждан, заключивших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024-го на срок свыше одного года, напомнили в ФССП.

Исключением являются долги по алиментам и возмещение вреда в связи со смертью кормильца, уточнили в ведомстве.

Подать соответствующее заявление можно через «Госуслуги», интернет-приемную на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Подмосковью, через личное обращение бойца или его родственника в подразделение ФССП или в пункт набора на военную службу.

Ранее Госдума приняла закон о продлении кредитных каникул для участников СВО и членов их семей. Льготный период рассчитывают как срок мобилизации или срок действия контракта на службу, увеличенный на 180 дней.