Судебные приставы простят долги по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей, в том числе по ипотеке. Услуга коснется граждан, заключивших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024-го на срок свыше одного года, напомнили в ФССП.
Исключением являются долги по алиментам и возмещение вреда в связи со смертью кормильца, уточнили в ведомстве.
Подать соответствующее заявление можно через «Госуслуги», интернет-приемную на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Подмосковью, через личное обращение бойца или его родственника в подразделение ФССП или в пункт набора на военную службу.
Ранее Госдума приняла закон о продлении кредитных каникул для участников СВО и членов их семей. Льготный период рассчитывают как срок мобилизации или срок действия контракта на службу, увеличенный на 180 дней.
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Приставы простят долги подписавшим контракт с Минобороны с 1 декабря этого года
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