Россияне смогут претендовать на инвестиционный доход от пенсионных взносов

Путин подписал закон о праве на инвестиционный доход с пенсионных взносов

В 2027 году вступит в силу закон, гарантирующий россиянам право на инвестиционный доход с пенсионных взносов в случае возврата работодателю. Изменения в федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» утвердил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Законодатели определили порядок отражения средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования по обязательному пенсионному страхованию на индивидуальном лицевом счете. На него зачислят инвестиционный доход, полученный от временного размещения страховых взносов, даже если деньги вернули работодателю как излишне уплаченные за определенный период на финансирование накопительной пенсии.

Закон опубликовали на портале правовых актов. Госдума приняла его 17 марта, Совет Федерации утвердил на следующий день. Подписание президентом состоялось 23 марта. Нововведение вступит в силу 1 января 2027 года.

Ранее Минфин предложил увеличить срок выдачи средств государственного софинансирования по программе долгосрочных сбережений. Она предназначена в том числе для накопления пенсии.