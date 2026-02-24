Программа долгосрочных сбережений — 2026: правила и пятилетний запрет на досрочный вывод

Экономист Кульбака объяснил, что будет с ПДС после нововведений в 2026 году

Минфин предложил увеличить срок, по истечении которого граждане смогут забирать средства государственного софинансирования в рамках программы долгосрочных сбережений, с одного года до пяти лет. Что такое ПДС, кто может участвовать, как забирать деньги и не потеряет ли программа популярность после нововведения — в материале 360.ru.

Что такое ПДС

Программа долгосрочных сбережений предназначается для помощи гражданам, которые собираются накопить деньги на определенную цель: покупку недвижимости, обучение детей или пенсию. Оператор программы — негосударственный пенсионный фонд, который можно выбрать, чтобы он приумножал деньги вкладчика до востребования.

При выполнении условий россиянин получает прибавку к накоплениям от государства.

Доход

До 80 тысяч рублей

От 80 до 150 тысяч рублей

Более 150 тысяч рублей

Размер взносов гражданина

36 тысяч рублей

36 тысяч рублей

36 тысяч рублей

Размер взносов государства на его счет

36 тысяч рублей

72 тысячи рублей

144 тысячи рублей

Коэффициент

1:1

1:2

1:4

Например, человек получает зарплату 70 тысяч рублей. В декабре 2025 года он внес на счет 20 тысяч. Государство обязано внести в его НПФ в рамках ПДС еще 20 тысяч.

Если же зарплата составляет 100 тысяч рублей, а гражданин внесет за год суммарно 50 тысяч, то государство внесет на его счет только 36 тысяч.

Для участия в программе необходимо заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов. Организация будет инвестировать деньги таким образом, чтобы не только сохранить их и защитить от инфляции, но и приумножить.

Выбрать фонд можно из списка Минфина:

Заключить договор можно на сайте организации или банка акционера НПФ, при личном обращении в компанию либо банк акционера НПФ. Менять фонд можно каждые пять лет.

При выборе следует опираться на время существования фонда, доходность, которую он показывал в прошлые годы, способность исполнять свои обязательства — для этого Центробанк присваивает им рейтинг, самый высший из которых — ruAAA. Также можно опираться на число вкладчиков — оно говорит о доверии людей.

Таким образом, будущая пенсия формируется из самостоятельных взносов гражданина, взносов государства, дохода от инвестирования, налоговых вычетов, переведенной в ПДС накопительной части пенсии.

«ПДС в очередной раз ввели в 2024 году. До этого действовала подобная программа, однако ее завершили в 2014-м из-за нехватки средств», — рассказал 360.ru экономист, аналитик и кандидат экономических наук Николай Кульбака.

По данным на январь 2026-го, в программе долгосрочных сбережений находится около 717 миллиардов рублей, а число участников составляет 10,5 миллиона.

Кто может участвовать в ПДС

Участвовать в новой программе могут все совершеннолетние граждане России, готовые дать деньги государству взаймы на 15 лет. Максимальный возраст не ограничен — делать взносы могут даже пенсионеры.

Преимущества программы долгосрочных сбережений

Основные плюсы ПДС:

Однако у программы есть и некоторые недостатки:

Когда можно забрать деньги из ПДС

По общим правилам выплаты в рамках ПДС будут осуществляться:

Однако можно получить выплаты и досрочно — в особых жизненных ситуациях. Например, если требуется дорогостоящее лечение или при потере кормильца.

Взносы можно забрать и до наступления ежемесячных выплат, но правило действует для пенсионеров и предпенсионеров. Тогда получится вернуть только собственно внесенные деньги, а в некоторых случаях — и инвестиционную прибыль от них.

Средства, которые внесло государство, накопительная часть пенсии, переведенные в программу, и доход от инвестирования этих сумм станут недоступны для вкладчика. Их оставят до наступления ежемесячных выплат через 15 лет.

Условия расторжения договора с фондом могут быть разными. Например, он может иметь право не только на все свои взносы, но и на 50% от инвестиционного дохода с них, если отношения прекращаются в срок от двух до семи лет.

Пропорции должны быть прописаны в договоре. Если же договор расторгли с фондом в течение двух лет с момента заключения, гражданин может рассчитывать на 100% собственных взносов, но без прибыли с инвестиций.

Пока вывести деньги из программы можно по истечении одного года. Минфин собирается увеличить этот срок до пяти лет. Это делают для того, чтобы у граждан не было соблазна забрать средства и откладывать их на пенсию.

Что будет с ПДС после нововведений

Сейчас забрать деньги из программы долгосрочных сбережений могут только те, кто попадает в отдельные группы населения, например пенсионеры и предпенсионеры, подчеркнул экономист.

«Похоже, режим выдачи денег ужесточат, чтобы даже те, кто может забрать их досрочно, получили не сразу, а дали государству отсрочку, чтобы ими можно было еще какое-то время пользоваться. Едва ли это приведет к серьезному оттоку, но популярности точно не прибавит», — подытожил Кульбака.

