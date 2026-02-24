Сегодня 13:29 Программа долгосрочных сбережений — 2026: правила и пятилетний запрет на досрочный вывод Экономист Кульбака объяснил, что будет с ПДС после нововведений в 2026 году 0 0 0 Фото: Копилка с деньгами / Медиасток.рф Эксклюзив

Минфин предложил увеличить срок, по истечении которого граждане смогут забирать средства государственного софинансирования в рамках программы долгосрочных сбережений, с одного года до пяти лет. Что такое ПДС, кто может участвовать, как забирать деньги и не потеряет ли программа популярность после нововведения — в материале 360.ru.

Что такое ПДС Программа долгосрочных сбережений предназначается для помощи гражданам, которые собираются накопить деньги на определенную цель: покупку недвижимости, обучение детей или пенсию. Оператор программы — негосударственный пенсионный фонд, который можно выбрать, чтобы он приумножал деньги вкладчика до востребования. При выполнении условий россиянин получает прибавку к накоплениям от государства. Внести не менее двух тысяч рублей в течение года;

Нужно, чтобы сумма, внесенная вкладчику от государства, соотносилась с его зарплатой, но не более 36 тысяч рублей в год;



Доход До 80 тысяч рублей От 80 до 150 тысяч рублей Более 150 тысяч рублей Размер взносов гражданина 36 тысяч рублей 36 тысяч рублей 36 тысяч рублей Размер взносов государства на его счет 36 тысяч рублей 72 тысячи рублей 144 тысячи рублей Коэффициент 1:1 1:2 1:4

Государство ежегодно вносит на счет гражданина сумму, соотносимую взносам и доходу вкладчика, в течение 10 лет с даты первого взноса;

Например, человек получает зарплату 70 тысяч рублей. В декабре 2025 года он внес на счет 20 тысяч. Государство обязано внести в его НПФ в рамках ПДС еще 20 тысяч. Если же зарплата составляет 100 тысяч рублей, а гражданин внесет за год суммарно 50 тысяч, то государство внесет на его счет только 36 тысяч.



Государственная поддержка не распространяется на накопительную часть пенсии, если перевести ее в ПДС. Софинансирование возможно только на самостоятельные взносы гражданина. Для участия в программе необходимо заключить договор с одним из негосударственных пенсионных фондов. Организация будет инвестировать деньги таким образом, чтобы не только сохранить их и защитить от инфляции, но и приумножить. Выбрать фонд можно из списка Минфина: СберНПФ

НПФ «Согласие Пенсионный фонд»

НПФ «Будущее»

НПФ «Эволюция»

НПФ «Газфонд пенсионные накопления»

Национальный НПФ

НПФ «ВТБ Пенсионный фонд»

НПФ «Альянс»

НПФ «Профессиональный»

НПФ «ВЭФ. Русские фонды»

Ханты-Мансийский НПФ

НПФ «Социум»

НПФ «ПСБ»

НПФ «Волга-Капитал»

НПФ «Сургутнефтегаз»

НПФ «Транснефть»

НПФ «АПК-Фонд»

НПФ «Атомгарант»

НПФ «Атомфонд»



НПФ «Благосостояние»

НПФ «Авиаполис»

НПФ «Т-Пенсия»

НПФ «Ростех»

НПФ «Корабел»

МНПФ «Аквилон»

НПФ «Ренессанс Накопления»

НПФ «Совкомбанк»

НПФ «Альфа»

НПФ «Газпромбанк-фонд» Заключить договор можно на сайте организации или банка акционера НПФ, при личном обращении в компанию либо банк акционера НПФ. Менять фонд можно каждые пять лет. При выборе следует опираться на время существования фонда, доходность, которую он показывал в прошлые годы, способность исполнять свои обязательства — для этого Центробанк присваивает им рейтинг, самый высший из которых — ruAAA. Также можно опираться на число вкладчиков — оно говорит о доверии людей.



Таким образом, будущая пенсия формируется из самостоятельных взносов гражданина, взносов государства, дохода от инвестирования, налоговых вычетов, переведенной в ПДС накопительной части пенсии. «ПДС в очередной раз ввели в 2024 году. До этого действовала подобная программа, однако ее завершили в 2014-м из-за нехватки средств», — рассказал 360.ru экономист, аналитик и кандидат экономических наук Николай Кульбака. По данным на январь 2026-го, в программе долгосрочных сбережений находится около 717 миллиардов рублей, а число участников составляет 10,5 миллиона. Кто может участвовать в ПДС Участвовать в новой программе могут все совершеннолетние граждане России, готовые дать деньги государству взаймы на 15 лет. Максимальный возраст не ограничен — делать взносы могут даже пенсионеры. Преимущества программы долгосрочных сбережений Основные плюсы ПДС: Софинансирование от государства — это пока единственная программа в России, которая гарантирует рост собственных вложений в два раза;

Гражданин может получить налоговый вычет на сумму до 400 тысяч рублей, то есть не более 52-88 тысяч в год;



Все деньги застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей;

Можно перевести накопительную часть пенсии в ПДС одним траншем;

Досрочные выплаты в экстренных случаях;

Сумма накоплений наследуется в полном объеме;

Деньги не просто лежат, а инвестируются, что защищает их от обесценивания из-за растущей инфляции. Однако у программы есть и некоторые недостатки: Пока одним из самых весомых минусов ПДС считается недостаточный объем софинансирования — до 36 тысяч рублей в год на участника. Программа рассчитана на людей с зарплатой ниже 80 тысяч рублей, в то время как граждане с большим доходом должны формировать пенсию в основном за счет собственных средств;

Процедура перевода накопительной части в один из НПФ сложная. На сегодня не существует удобного сервиса, который позволил бы не превращать операцию в проблему для граждан. Кроме того, этими сбережениями неудобно и сложно управлять;

Высокий порог входа новых НПФ. Сейчас им сложно конкурировать с крупными фондами.



Когда можно забрать деньги из ПДС По общим правилам выплаты в рамках ПДС будут осуществляться: Через 15 лет после заключения договора с НПФ;

По достижении пенсионного возраста: в 2026 году это 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. Однако можно получить выплаты и досрочно — в особых жизненных ситуациях. Например, если требуется дорогостоящее лечение или при потере кормильца. Взносы можно забрать и до наступления ежемесячных выплат, но правило действует для пенсионеров и предпенсионеров. Тогда получится вернуть только собственно внесенные деньги, а в некоторых случаях — и инвестиционную прибыль от них. Средства, которые внесло государство, накопительная часть пенсии, переведенные в программу, и доход от инвестирования этих сумм станут недоступны для вкладчика. Их оставят до наступления ежемесячных выплат через 15 лет. Условия расторжения договора с фондом могут быть разными. Например, он может иметь право не только на все свои взносы, но и на 50% от инвестиционного дохода с них, если отношения прекращаются в срок от двух до семи лет. Пропорции должны быть прописаны в договоре. Если же договор расторгли с фондом в течение двух лет с момента заключения, гражданин может рассчитывать на 100% собственных взносов, но без прибыли с инвестиций. Пока вывести деньги из программы можно по истечении одного года. Минфин собирается увеличить этот срок до пяти лет. Это делают для того, чтобы у граждан не было соблазна забрать средства и откладывать их на пенсию.



Что будет с ПДС после нововведений Сейчас забрать деньги из программы долгосрочных сбережений могут только те, кто попадает в отдельные группы населения, например пенсионеры и предпенсионеры, подчеркнул экономист. «Похоже, режим выдачи денег ужесточат, чтобы даже те, кто может забрать их досрочно, получили не сразу, а дали государству отсрочку, чтобы ими можно было еще какое-то время пользоваться. Едва ли это приведет к серьезному оттоку, но популярности точно не прибавит», — подытожил Кульбака.