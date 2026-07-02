Россияне смогут получить налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения

В России появится налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по договорам добровольного страхования. Соответствующее положение закреплено поправками в Налоговый кодекс, принятыми в рамках федерального закона № 418-ФЗ. Документ опубликовали на сайте правительства.

Там сказано, что вычет на долгосрочные сбережения будут применять к страховым взносам по заключенным с 1 января прошлого года договорам добровольного страхования жизни в сумме до 30 миллионов рублей по каждому отдельному договору.

Помимо этого, размер вычета по взносам по договорам долгосрочных сбережений увеличится с 400 до 500 тысяч рублей на каждого из родителей. Вычет доступен на сумму вложений, превышающую стандартный вычет, если эти средства направлены в пользу их детей.

Ранее экономист Игорь Балынин напомнил, что россияне могут получить социальный налоговый вычет за благотворительность.