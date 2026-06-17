Экономист Балынин напомнил о возможности получения налогового вычета за благотворительность

Россияне могут получить социальный налоговый вычет за пожертвования благотворительным и религиозным организациям, а также социальным НКО. Об этом «ФедералПресс» сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Согласно Налоговому кодексу РФ, граждане могут рассчитывать на социальный налоговый вычет в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению. В некоторых случаях, когда получателями пожертвований являются государственные и муниципальные учреждения культуры или некоммерческие организации, формирующие целевой капитал, предельный размер вычета может быть увеличен до 30% по решению закона субъекта РФ.

Экономист привел пример: если гражданин заработал за 2025 год 1 миллион рублей и уплатил НДФЛ в размере 130 тысяч рублей, а затем направил 150 тысяч рублей на благотворительность, то его НДФЛ будет пересчитан с учетом вычета. В этом случае гражданину будет возвращено 29 500 рублей.

Для получения вычета необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и представить копии документов, подтверждающих перечисление средств на благотворительность. К налоговому вычету можно предъявить расходы, понесенные в три предыдущих года. Например, в 2026 году можно будет заявить к возврату расходы на благотворительность, понесенные в 2023, 2024 и 2025 годах.