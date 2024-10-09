Россияне рассказали, какую корпоративную пенсию хотели бы получать

РБК: только 4% россиян согласились на корпоративную пенсию в 20 тысяч рублей

Почти половина россиян, участвующих в корпоративных пенсионных программах, хотела бы получать выплаты более 50 тысяч рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование.

При этом такая опция есть только в 8% опрошенных компаний, а участвовать в программе хотят 48% их сотрудников.

Еще 23% респондентов хотят получать пенсии в 40-50 тысяч рублей, 17% — в 30-40 тысяч и всего 4% согласны на выплаты в 20 тысяч.

Ранее лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил премьеру Михаилу Мишустину выплатить всем пенсионерам 13-ю пенсию в декабре. Он назвал это восстановлением социальной справедливости.

При этом депутат Светлана Бессараб назвала идею трудноосуществимой, поскольку большинство пенсионеров «не набирают» на эту выплату.