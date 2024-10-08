Депутат Бессараб: инициатива по выплате пенсионерам 13-й пенсии крайне сложна в реализации

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала крайне сложной в реализации идею о выплате 13-й пенсии пожилым людям. Об этом сообщил RT .

По словам политика, это достаточно ощутимая сумма, и большинство пенсионеров «не набирают» на выплату.

«Сколько мы, работающие, отчислим сегодня в пенсионный фонд, столько и получат наши пенсионеры сегодняшние», — сказала Бессараб.

При этом парламентарий заметила, что в следующем году в России предполагается введение дополнительных соцвыплат и пособий.