Некоторым россиянам досрочно выплатят пенсии за май

В России получающие выплаты через банк пенсионеры получат деньги за май досрочно

Пенсионерам, получающие выплаты через банк, переведут деньги за май досрочно — до 30 апреля. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Социального фонда.

«Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику», — добавили там.

Это касается всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных и других. При этом отдельные заявления подавать не нужно, средства поступят автоматически. Доставка пенсий через банки по стандартному графику возобновится с 5 мая.

