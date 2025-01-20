Россиянам рассказали об особенности индексации пенсий в феврале

Дополнительная индексация пенсий, которая должна произойти 1 февраля, затронет и выплаты, уже полученные россиянами в январе. Об этом «Российской газете» сообщил доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

«То есть в феврале пенсионеры получат новую проиндексированную пенсию и сумму дополнительной индексации за январь», — отметил он.

Балынин напомнил, что 15 января 2025 года Росстат опубликовал данные об инфляции за прошлый год. Она составила 9,52%. При этом страховые пенсии с 1 января были проиндексированы на 7,3%.

В национальных целях развития России, определенных президентом, четко указано, что необходимо обеспечивать рост размеров пенсий на уровне не ниже инфляции, подчеркнул эксперт. Именно поэтому в феврале ожидается еще одна индексация пенсий.

По словам экономиста, если в декабре 2024 года страховая пенсия составляла 25 тысяч рублей, то в январе 2025 года ее увеличили на 7,3% — до 26 825 рублей. С февраля россиянин будет получать пенсию в размере 27 380 рублей.

Однако на февральскую выплату ему также начислят дополнительную индексацию к пенсии за январь в размере 555 рублей. Таким образом, общая сумма выплат в этом месяце составит 27 935 рублей, пояснил Балынин.

Ранее в Госдуме оценили готовность бюджета к дополнительному повышению пенсий. Инфляция оказалась выше, чем ожидалось, поэтому правительство может увеличить размер пенсий российских граждан на 9,52%.

В течение следующих двух лет ожидается четыре индексации. В 2026 году пенсии будут увеличены в общей сложности на 10%, а в 2027 году — еще на 8,1%.