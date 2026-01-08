Россияне не спешат получать крупные выигрыши в лотерею

Лишь каждый 10-й победитель новогодней лотереи «Русского лото», который выиграл сумму от одного миллиона рублей, обратился за своим выигрышем в первую неделю после розыгрыша. Об этом сообщили РИА «Новости» в крупнейшем распространителе всероссийских гослотерей «Столото».

«За первую неделю января только 10 из 102 победителей с призом свыше одного миллиона рублей оформили выигрыши. Одними из первых свои выигрыши приехали оформить победители из Москвы и Московской области, а также Татарстана, Удмуртии, Кировской и Саратовской областей», — рассказали в компании.

Четверо мультимиллионеров, три из которых выиграли по 333 миллиона рублей, а один — 100 миллионов, пока не оформили свои выигрыши.

Победители зачастую откладывают получение приза, решая, как удобнее его оформить: отправить документы почтой или лично приехать в Москву. Они согласовывают время с коллегами и выбирают удобные даты для посещения лотерейного центра в столице. Кроме того, некоторые победители не сразу вспоминают о своих выигрышных билетах.

Большинство победителей новогодней лотереи забирают свои выигрыши в течение первого месяца после розыгрыша. Например, в 2025 году в январе 58 из 90 лотерейных миллионеров оформили свои призы.

В России после новогоднего розыгрыша «Русского лото», где главный приз составил миллиард рублей, появились сразу три новых мультимиллионера. Выигрышные билеты владельцы купили в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях. Каждый из них получит по 333 333 333 рубля.

Ранее в Томской области пенсионерка выиграла в новогодней лотерее «Мечталлион» 58 миллионов рублей. Она купила всего два билета и участвовала в лотерее впервые.