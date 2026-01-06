Пенсионерка выиграла в лотерее 58 миллионов рублей

В Томской области пенсионерка выиграла в новогодней лотерее «Мечталлион» 58 миллионов рублей. Она купила всего два билета впервые в жизни, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея».

Там рассказали, что новогодняя лотерея сделала миллионерами 66 человек. Двое из них стали мультмиллионерами с выигрышем по 58 миллионов рублей. Всего в лотерее разыгрывалось более 1,5 миллиарда рублей.

«Одной из счастливец оказалась пенсионерка Светлана из небольшого поселка в Томской области, которая сыграла в лотерею впервые в жизни и выиграла более 58 миллионов рублей», — заявили в пресс-службе.

Пенсионерка направит часть средств на покупку квартиры для семьи сына. Также она собирается поддержать местный храм и передать деньги на строительство иконостаса.

Ранее в России появились сразу три новых мультмиллионера. Они стали победителями новогоднего розыгрыша «Русское лото».