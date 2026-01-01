Выигрыш «Русского лото» в миллиард рублей разделили трое победителей

Сразу три новых мультимиллионера появились в России после новогоднего розыгрыша «Русского лото» с главным призом в один миллиард рублей. Об этом сообщила пресс-служба распространителя государственных лотерей «Столото».

Выигрышные билеты владельцы купили в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях. Каждый их них получит по 333 333 333 рубля.

«Поздравляем с грандиозной победой и началом новой главы жизни! С нетерпением ждем победителей в лотерейном центре», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что выплаты начнутся 1 января после 21:30 по московскому времени.

В конце декабря выигрыш в более чем 30 миллионов рублей получил электромонтажник из Пермского края. Он рассказал, что билет купил по просьбе матери и выбрал комбинацию, в которой не угадал ни одного числа, что принесло победу.