Россиянам стал доступен новый способ легального заработка

Глава Ассоциации промышленного майнинга Безделов: в РФ разрешили криптовалюту

Фото: РИА «Новости»

Простые граждане смогут получать законный доход при помощи майнинга криптовалюты. О новых правилах агентству «Прайм» рассказал директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов.

«Физические лица могут заниматься майнигом криптовалюты без включения в реестр, но в пределах норм электроэнергии. В случае превышения этой нормы гражданин должен зарегистрироваться в качестве ИП и подать заявление на включение в реестр», — пояснил специалист.

По новому закону осуществлять майнинг криптовалюты с 1 ноября 2024 года могут как юридические, так и физические лица. Безделов отметил, что доверие к криптовалюте увеличилось, а желающих майнить стало больше.

В 10 российских регионах с 1 января 2025 года запретили майнинг криптовалют. Ограничения продлятся до 15 марта 2031 года.

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