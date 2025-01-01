Полный запрет майнинга криптовалют ввели в 10 регионах России

В 10 российских регионах с 1 января 2025 года запретили майнинг криптовалют. Перечень городов еще может расшириться, пояснили ТАСС в правительстве России.

В список территорий, на которых майнинг теперь запрещен, вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Ограничения продлятся до 15 марта 2031 года.

Еще в трех регионах — Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае — запрет будет действовать временно, в пики энергопотребления. В наступившем году они придутся на период с 1 января по 15 марта.

В правительстве добавили, что перечень территорий не окончательный, его могут корректировать в ту или иную сторону. Цель ограничений — сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что нелегальных майнеров в Чечне приравняют к террористам. Их деятельность, отмечал RT, ставит под угрозу электроснабжение целых городов.