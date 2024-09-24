Россиянам рассказали об опасности раздолжнителей

Каждая четвертая юридическая организация-посредник, занимающаяся снятием долгов с россиян, действует незаконно и часто остается безнаказанной. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявила глава отдела банкротства юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.

По словам специалиста, к раздолжнителям относятся как фирмы, так и частные лица, которые предлагают услуги по решению вопросов, связанных с просроченной задолженностью перед банками и МФО. Эти посредники предлагают своим клиентам помощь в ведении переговоров с кредиторами. В некоторых случаях они даже предлагают выкупить долги проблемных заемщиков, добавила она.

Эксперт отметила, что в прошлом году на российском рынке стало больше рекламы таких посредников, что связано с ростом числа закредитованных россиян, которые нуждаются в помощи.

Плохая осведомленность клиентов банков о доступных бесплатных и законных способах урегулирования долгов также способствует росту числа раздолжнителей, пояснила она. Опасность, по ее словам, заключается также в том, что такие организации намеренно предоставляют клиентам ложные гарантии или неполную информацию о способах погашения долга.

Ранее «Скоринг Бюро» сообщало, что траты россиян по кредитным картам выросли до максимума с 2022 года. Эксперты связали рост с сезоном отпусков.