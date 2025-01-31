Россиянам рассказали, насколько вырастут пенсии после доиндексации

Ляшок: средний размер пенсии вырастет на 2,1 тыс. рублей после доиндексации

После индексации средний размер пенсии в России увеличится на 2,1 тысячи рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Социальные выплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции по итогам прошлого года.

«Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит не 7,3%, как предполагалось, а 9,5%», — уточнил эксперт.

Другими словами, средний размер страховых пенсий составит не 24059, а 24550 рублей. Размер соцвыплаты вырастет на 2100 рублей.

Ляшко напомнил, что в конце 2024 года средний размер страховой пенсии составлял 22,4 тысячи рублей.

Кроме того, российские пенсионеры получат специальную доплату в феврале. Это необходимо, чтобы учесть недоиндексацию пенсий в январе.

До этого глава Соцфонда Сергей Чирков сообщил, что соцвыплаты придут в обычные сроки — с 3 по 25 февраля.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил дважды проиндексировать военные пенсии — на 9,5% с 1 января и на 4,5% с октября 2025 года.