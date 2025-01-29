Депутат Швыткин пообещал военным пенсионерам двойную индексацию в 2025 году

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью RT обсудил планы по индексации пенсий для военных пенсионеров в 2025 году.

По его словам, президент России Владимир Путин дал поручение провести дополнительную индексацию выплат соответствующей категории граждан с учетом фактического роста цен.

«Предполагается, что пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 9,5% с 1 января 2025 года», — заявил депутат.

Парламентарий также отметил, что ожидается дополнительная индексация на 4,5% с 1 октября 2025-го. Данные меры поддержки, добавил Швыткин, были заложены в бюджет на 2025–2027 годы.