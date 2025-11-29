Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 декабря

Депутат Нилов: с 1 декабря повысят пенсии тем, кому исполнилось 80 лет

С 1 декабря пенсии вырастут для тех, кому уже 80 лет, и для тех, кто уволился. Об этом РИА «Новости» рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«С 1 декабря 2025 года увеличение пенсий ждет тех, у кого в этом месяце возникло право на перерасчет. Это касается, в частности, тех, кому исполнилось 80 лет, кто уволился с работы или кому установили первую группу инвалидности», — сказал Нилов.

С ноября 80-летние граждане получат увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 17 815 рублей. Кроме того, им полагается надбавка за уход: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей — для получателей государственной пенсии.

«Такой же принцип действует для инвалидов первой группы: им автоматически назначается двойной размер фиксированной выплаты и ежемесячная компенсация», — добавил Нилов.

Глава думского комитета пояснил: если человек уже получал увеличенную выплату по инвалидности I группы, повторное удвоение не предусмотрено.

Если уволиться в ноябре, перерасчет пенсии начнется с декабря, добавил Нилов. Заявлять в Социальный фонд ничего не нужно: бывший работодатель передаст всю информацию сам. Если данные задержатся, недополученные средства выплатят позже отдельной доплатой.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Игорь Балынин разъяснил, как рассчитывается минимальная страховая пенсия по старости. По его словам, в 2026 году она превысит 14 тысяч рублей. Это на 7,6% больше, чем в 2025 году.