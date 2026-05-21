Россиянам рассказали, как «серая» зарплата отразится на размере пенсии

Получение «серой» зарплаты в будущем может уменьшить размер пенсии, так как работодатель платил взносы только с официального минимума. Это повлияет на размер индивидуального коэффициента, рассказала ТАСС эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

Если сотрудник получал часть зарплаты официально, а остальное — в конверте, то страховые взносы и НДФЛ удерживались только с «белого» минимума.

«Годы работы в этому случае будут учтены, но индивидуальный коэффициент (ИПК) будет меньше возможного, что снизит размер пенсии», — сказала она.

Медякова также предупредила, что при работе по договору подряда или возмездного оказания услуг запись в трудовую книжку также не делается. Кроме того, заказчик не перечислял по такому договору страховые взносы и, как следствие, этот рабочий период исключается из расчета стажа.

Самозанятым и индивидуальным предпринимателям тоже стоит помнить о правилах формирования пенсионных прав. Если они хотят, чтобы годы работы были учтены при расчете пенсии, то придется добровольно платить фиксированные взносы.

Ранее сенатор Игорь Мурог рассказал, что российские пенсионеры могут обратиться в Соцфонд или МФЦ, чтобы изменить способ получения пенсии.