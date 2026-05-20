Сенатор Мурог предложил обратиться в СФР или МФЦ для смены способа получения пенсии

В России пенсионеры могут выбрать наиболее удобный способ получения пенсии. Для этого необходимо обратиться в Социальный фонд России (СФР), посетить МФЦ или воспользоваться порталом госуслуг, сообщил сенатор Игорь Мурог в беседе с RT .

Парламентарий напомнил, что в настоящее время предусмотрены два основных способа получения выплат: перечисление денег на банковский счет и доставка через «Почту России».

Чтобы изменить способ получения пенсии, нужно подать заявление и указать желаемый вариант. При необходимости следует указать реквизиты счета или адрес доставки. Новые условия начнут действовать со следующего месяца.