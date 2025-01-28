Россиянам рассказали, как получить всю сумму пенсионных накоплений

Депутат Гаврилов: накопительную пенсию можно будет забрать, обратившись в НПФ

Россияне смогут единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2025 году. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Если сумма накоплений составляет менее 412 тысяч рублей, всю ее можно получить разово. Для этого нужно подать заявление. Если же сумма накоплений превышает 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты», — уточнил парламентарий.

По его словам, размер таких выплат рассчитают в индивидуальном порядке, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат. При этом в 2025 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев, или 22,5 года. Именно этот показатель используют для расчета ежемесячной суммы выплат.

Гаврилов рекомендовал заранее узнать через портал «Госуслуги» или Соцфонд, где хранятся накопления. Если в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), то следует выяснить на сайте ЦБ РФ, действующая ли у него лицензия.

Еще один момент — уточнить правильность учета трудового стажа.

Заявление на получение накопительной пенсии можно подать через портал «Госуслуги или МФЦ», в офисе Соцфонда или НПФ.

Гаврилов отметил, что отказы или ошибки в начислениях возможны из-за технических сбоев, но это решается, если уточнить причины, обратившись в фонд, где были сформированы накопления.

Депутат добавил, что в случае смерти пенсионера эти деньги могут унаследовать ближайшие родственники. Им следует обратиться в фонд в течение шести месяцев.

Ранее экономист Таисия Вепренцева рассказала, что россияне могут использовать накопительную пенсию различными способами, в зависимости от возраста и жизненной ситуации.