Экономист Вепренцева: накопительную часть пенсии можно использовать по-разному

Экономист и основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева в интервью RT рассказала, как формируется пенсия россиян и что нужно знать о ее накопительной части.

Эксперт пояснила, что пенсионные права гражданина формируются с момента официального трудоустройства. Ежегодно гражданину начисляется определенное количество пенсионных баллов (коэффициентов), которые зависят от продолжительности трудового стажа, уровня дохода и регулярности внесения страховых платежей. Эти баллы в последующем преобразуются в размер страховой пенсии при выходе на пенсию.

Пенсионные выплаты состоят из двух частей: базовой страховой суммы и накопительной составляющей. Базовая часть пенсии формируется на основе набранных баллов и фиксируется государством, ежегодно индексируясь. Накопительная часть пенсии создавалась с 2002 по 2013 год, когда 6% заработка сотрудника ежемесячно направлялись на специальный счет. С 2014 года накопительная часть пенсии была ликвидирована, но оставшиеся накопления продолжают храниться на личных счетах граждан. Эти средства можно использовать различными способами, в зависимости от возраста и жизненной ситуации.