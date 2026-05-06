Россиянам раскрыли, какой будет пенсия при отсутствии стажа

В России все граждане могут рассчитывать на пенсию, даже если они ни дня не работали. Им будут платить социальную пенсию, рассказала РИА «Новости» доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Иванова-Швец.

«Если человек в течение жизни не трудился и может даже не имеет ни одного дня трудового стажа, он может рассчитывать на социальную поддержку в виде социальной пенсии при соблюдении определенных условий», — сказала она.

Социальную пенсию начинают выплачивать на пять лет позже страховой, причем ее размер ниже. Эта выплата не зависит ни от стажа, ни от накопленных пенсионных баллов.

Экономист отметила, что с 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составляет 16 569 рублей. Гражданину могут назначить социальную доплату, если выяснится, что размер этой выплаты окажется ниже прожиточного минимума для региона.

Ранее Минтруд России заявил, что в стране не планируется повышение пенсионного возраста.