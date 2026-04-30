В России пообещали не повышать пенсионный возраст

Минтруд России заявил, что повышение пенсионного возраста не планируется ни до 2028 года, ни после. Это стало известно после ответа ведомства на запрос Михаила Делягина, заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, сообщил ТАСС .

«Сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста как до 2028 года, так и после него», — указано в документе.

В министерстве подчеркнули, что вопрос о других «параметрах возраста выхода на пенсию» не рассматривают.

В России в 2027 году работающим пенсионерам с 1 августа произведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий. При этом в феврале выплаты проиндексируют на уровень прошлогодней инфляции. С 1 апреля повышение будет учитывать рост доходов Социального фонда и разницу между увеличением средней зарплаты и инфляцией.