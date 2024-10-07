Россиян предупредили о скором росте пенсий

Силуанов: пенсии в России проиндексируют на уровень инфляции с января

С января 2025 года в России проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, речь идет о социальной выплате неработающим и работающим пенсионерам. С 2025 года станут индексировать начислений работающим пожилым россиянам

«С учетом роста потребительских цен в России в 2024 году проведут индексации пенсий. На уровень инфляции увеличат выплаты работающим и неработающим пенсионерам с января следующего года», — сказал глава ведомства.

Возобновление индексации социальных выплат работающим пенсионерам в России предусмотрели в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Со следующего года меру начнут реализовывать впервые.

Ранее россиянам назвали способ получать более высокую пенсию.