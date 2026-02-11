Россиянам объяснили, за какие услуги ЖКХ в квитанции можно не платить

Юрист Коновалов рассказал, за какие услуги ЖКХ россияне могут не платить

Россияне могут законно не платить за некоторые услуги ЖКХ, добавленные в квитанцию без их согласия. Об этом рассказал РИА «Новости» преподаватель юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова кандидат юридических наук Дмитрий Коновалов.

«Гражданин вправе отказаться от оплаты дополнительных жилищных услуг, которые оказывались без согласия собственников помещений. Это могут быть услуги охраны, консьержа, уборка территории или подъезда», — пояснил эксперт.

Если же собрание собственников прошло легитимно и большинство одобрило услугу, то отказ от оплаты будет невозможен.

Юрист также напомнил о существующих льготах по оплате ЖКХ для отдельных категорий граждан, таких как пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Эти льготы предусмотрены федеральным и региональным законодательством.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов возмутился высокими тарифами ЖКХ и потребовал навести порядок в отрасли.