«Господа, вы обалдели?» Миронов возмутился высокими тарифами ЖКХ

Миронов потребовал навести порядок в ЖКХ после жалоб на резкий рост тарифов

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов резко раскритиковал рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом он заявил на пресс-подходе перед пленарным заседанием Госдумы.

«Сегодня утром получил письмо от пенсионерки, у нее пенсия 22 тысячи рублей, а платежка пришла от коммунальщиков на 12 тысяч за двушку. Сейчас она заплатит по квитанции, и останется 10 тысяч на все про все», — сказал Миронов.

Он подчеркнул, что подобные обращения поступают со всей страны.

Депутат напомнил, что официально тарифы должны были вырасти с 1 января на 1,7% из-за новой ставки НДС, но по факту увеличились в два-три раза.

«Господа, вы что, обалдели? <…> Вы зачем загоняете людей в угол? Хотите, чтобы они вышли на улицы? И президент вам скажет за это спасибо?» — возмутился он.

По мнению Миронова, для наведения порядка в отрасли необходимо провести аудит ЖКХ и перевести его в государственную собственность.

Ранее политик предложил создать Госкомцен для контроля за стоимостью продуктов из-за подскочившей цены на огурцы.