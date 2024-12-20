Россиянам объяснили, как выгодно вложить миллион рублей

Наибольшую доходность с одного миллиона рублей в 2025 году принесет банковский вклад на полгода. Экономист, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов сообщил об этом в интервью РБК .

«Банковский депозит в надежном банке на шесть месяцев», — сказал он.

Экономист спрогнозировал ослабление рубля в будущем году на 10-15%. По этой причине он счел бессмысленным хранение сбережений в наличных долларах. Фондовый рынок Задорнов назвал совершенно непривлекательным по сравнению с депозитами под 25%, а разговоры о приватизации смешными.

Аналогичный совет дала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили. Она сообщила, что перед Новым годом банки повысят ставки по вкладам, и рекомендовала не упустить момент. По словам специалиста, выгодней всего открыть накопительный счет.