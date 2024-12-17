Минфин создал концепцию серии роликов о программе долгосрочных сбережений

Министерство финансов России приступило к реализации проекта социальной рекламы программы долгосрочных сбережений в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Цель проекта — организация комплексной работы по продвижению ПДС. В Минфине уточнили, что ведомство совместно с АНО «Национальные приоритеты» создало креативную концепцию серии роликов о программе, которые будут транслировать на федеральных телевизионных каналах.

Исполнительный директор «СберНПФ» Алла Пальшина ранее сообщила, что россияне по программе ПДС могут в течение десяти лет получать за свои вложения до 36 тысяч рублей ежегодно.