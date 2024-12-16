В ГД призвали изменить кредитно-денежную политику Центробанка

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал изменить кредитно-денежную политику ЦБ, сделав временную специальную ставку кредитования для стратегических предприятий и отраслей. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости» .

«Предлагаем Банку России изменить современную ограничительную денежно-кредитную политику, которая подавляет спрос и предложение, на политику роста реального производства», — сказал он.

Миронов предложил регулятору сформировать условия для кредитования ключевых экономических направлений, которые производят дефицитные товары с большим спросом в государстве.

По мнению председателя партии, спецкредиты нужно выдавать под 3-5% годовых в виде цифровых денег. Это позволит полностью контролировать движение инвестиционных средств.

Ранее клиенты некоторых российских банков сообщили о резком сокращении лимитов по кредиткам. Причиной этого могли стать ограничения ЦБ для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.