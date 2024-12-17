Что будет с ценами на нефть после повышения ставки до 23-25%

Что будет с рублем после повышения ставки до 23-25%

В предстоящую пятницу, 20 декабря, состоится заседание Центрального банка России по ключевой ставке. Сейчас она составляет 21%. Аналитики в один голос говорят, что регулятор поднимет показатель до обещанных 23 и даже 25%. Какой прогноз дают эксперты, что будет с рублем по отношению к другим валютам, ценами на нефть и экономикой, выяснил 360.ru.

Что будет с ключевой ставкой 20 декабря

Отвечает трейдер, инвестор, предприниматель Артем Назаров В одном из своих интервью глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что 20 декабря ключевую ставку могут поднять до 25% годовых, то есть сразу на четыре процентных пункта. Думаю, ставку действительно поднимут в диапазоне от 23 до 25%. По актуальной статистике, есть некоторое замедление темпов роста инфляции. Помимо этого, есть еще геополитическая напряженность. Хотя в США на выборах президента победил Дональд Трамп и мы ждем его инаугурацию 21 января, а также возможного позитива для России в виде заключения мира с Украиной, пока его риторика жесткая, а денег и военной помощи для ВСУ отправляют все больше и больше.

Это говорит о том, что мир на Украине будет результатом каких-то силовых действий, которые по-прежнему влияют на экономику.

Более того, на экономике сказываются антироссийские санкции, в том числе против нефтяной индустрии, первых лиц, китайских банков, которые работают с Россией, так как многие наши товары экспортируются через КНР. Сейчас мы экспортируем туда товары и сырье, а импортируем технику и автомобили. К сожалению, это способствует только росту инфляции.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Есть прогноз, что ключевую ставку поднимут до 25% во время итоговой пресс-конференции 28 декабря. Я так не думаю. Скорее всего, ее повысят в один приход — на ближайшем заседании.

Отвечает инвестиционный советник № 161 в реестре Банка России и финансовый консультант Юлия Хайдер Рост ключевой ставки до 23% вполне ожидаем, такой прогноз был в октябре 2024 года. Предыдущее повышение не оказало того эффекта на инфляцию, который ожидался. Мы наблюдаем превышение внутреннего совокупного спроса над предложением товаров и услуг. По итогам ноября 2024 года инфляция превысила 11%. Ожидаю, что дальнейшего повышения ключевой ставки не будет, иначе экономика перейдет в стагфляцию.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press