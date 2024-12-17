Ключевая ставка 25% — реальность или нагнетание паники?
Трейдер Назаров спрогнозировал, когда в России начнет снижаться ключевая ставка
В предстоящую пятницу, 20 декабря, состоится заседание Центрального банка России по ключевой ставке. Сейчас она составляет 21%. Аналитики в один голос говорят, что регулятор поднимет показатель до обещанных 23 и даже 25%. Какой прогноз дают эксперты, что будет с рублем по отношению к другим валютам, ценами на нефть и экономикой, выяснил 360.ru.
Что будет с ключевой ставкой 20 декабря
Отвечает трейдер, инвестор, предприниматель Артем Назаров
В одном из своих интервью глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что 20 декабря ключевую ставку могут поднять до 25% годовых, то есть сразу на четыре процентных пункта. Думаю, ставку действительно поднимут в диапазоне от 23 до 25%. По актуальной статистике, есть некоторое замедление темпов роста инфляции.
Помимо этого, есть еще геополитическая напряженность. Хотя в США на выборах президента победил Дональд Трамп и мы ждем его инаугурацию 21 января, а также возможного позитива для России в виде заключения мира с Украиной, пока его риторика жесткая, а денег и военной помощи для ВСУ отправляют все больше и больше.
Это говорит о том, что мир на Украине будет результатом каких-то силовых действий, которые по-прежнему влияют на экономику.
Более того, на экономике сказываются антироссийские санкции, в том числе против нефтяной индустрии, первых лиц, китайских банков, которые работают с Россией, так как многие наши товары экспортируются через КНР. Сейчас мы экспортируем туда товары и сырье, а импортируем технику и автомобили.
К сожалению, это способствует только росту инфляции.
Есть прогноз, что ключевую ставку поднимут до 25% во время итоговой пресс-конференции 28 декабря. Я так не думаю. Скорее всего, ее повысят в один приход — на ближайшем заседании.
Отвечает инвестиционный советник № 161 в реестре Банка России и финансовый консультант Юлия Хайдер
Рост ключевой ставки до 23% вполне ожидаем, такой прогноз был в октябре 2024 года. Предыдущее повышение не оказало того эффекта на инфляцию, который ожидался. Мы наблюдаем превышение внутреннего совокупного спроса над предложением товаров и услуг.
По итогам ноября 2024 года инфляция превысила 11%. Ожидаю, что дальнейшего повышения ключевой ставки не будет, иначе экономика перейдет в стагфляцию.
Практика показывает, что долгое удержание высокой ставки дает «охлаждающий» эффект для экономики только спустя шесть месяцев, а это означает снижение ВВП.
Чтобы высокая ключевая ставка не повлияла негативно на инвестиционный климат в стране, следующим этапом ожидаю введение льготных программ для кредитования предприятий на развитие нынешних проектов и технологий, льготное кредитование для IT-компаний, дата-центров и так далее.
Что будет с рублем после повышения ставки до 23-25%
Отвечает трейдер, инвестор, предприниматель Артем Назаров
Будет давление на рубль, потому что им все сложнее рассчитываться за услуги и товары в международной торговле.
Скорее всего, все будет дорожать.
Национальная валюта пострадает из-за давления на нефтегазовую отрасль, санкций и усугубления геополитической ситуации. Вероятность того, что ставка достигнет 25% в декабре этого года, высока, как и ставка 23%. Поэтому рубль будет дешеветь по отношению к другим валютам.
Что будет с ценами на нефть после повышения ставки до 23-25%
Отвечает трейдер, инвестор, предприниматель Артем Назаров
Стоимость нефти может упасть до 50 и даже до 36 долларов за баррель в 2025 году. Сейчас, при власти Трампа, могут добавить квоты на добычу американскими нефтяниками, они вышли на первое место по добыче нефти в мире. За счет большего предложения на рынке цена может снизиться.
Кроме того, Китай планирует отказаться от нефтесодержащих продуктов и нефти, потому что переходит на рельсы зеленой энергетики. Там активно развивают экологичные виды транспорта, в том числе электромобили, экологичные типы питания, такие как солнечные батареи. Это происходит потому, что в КНР было много угольных шахт и население сильно страдало из-за этого.
Если представить, что Китай сократит потребление нефти хотя бы на 10%, это станет катастрофой для рынка нефти. Пока есть только ожидания.
Что делать частным инвесторам, если ставку повысят до 23-25%
Отвечает инвестиционный советник № 161 в реестре Банка России и финансовый консультант Юлия Хайдер
Советую наблюдать за индексом гособлигаций RGBI. Он показывает доходность от вложения в ОФЗ и сейчас составляет 18,9% годовых, что близко по значению к ключевой ставке.
На торговой сессии Московской биржи 17 декабря индекс снизился до 97,99 пункта и продолжает снижаться. Такие минимумы были в 2014 году (присоединение Крыма) и в феврале 2022-го (объявление о начале СВО).
Минимальное значение индекса RGBI в 2024 году составляло 96,31 пункта. Его рост даст инвесторам основания для прогнозирования снижения ключевой ставки. Сейчас частным инвесторам можно обращать внимание на длинные ОФЗ, чтобы зафиксировать доходность на долгий период.
Когда ждать снижения ключевой ставки
Отвечает трейдер, инвестор, предприниматель Артем Назаров
Индекс облигаций федерального займа, то есть индекс RGBI, начал отыгрывать повышение ставок в декабре. Следовательно, облигации могут начать разворачиваться в декабре–январе.
По оптимистичным прогнозам, ставку начнут опускать уже в середине 2025 года. В конце следующего года она однозначно начнет понижаться, поскольку сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными ставками для российской экономики.
Это проблема как для экономики, так и для бизнеса. Маржинальность бизнеса снижается, а если учитывать, что большинство предпринимателей работают с заемными средствами, очень трудно вести бизнес. Иногда даже проще продать дело и положить деньги на вклад под высокий процент.
Во второй половине 2025-го деньги вкладчиков начнут реинвестироваться в экономику и бизнес, будут расти акции. Сейчас они стоят очень дешево — на уровне 2022-го, 2020-го и даже 2008 года. Они привлекают долгосрочных инвесторов на фондовый рынок.