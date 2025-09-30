Сегодня 18:25 На советские вклады россиян пустят 5 млрд рублей. Как получить компенсацию за сберкнижку 0 0 0 Деньги

Почти пять миллиардов рублей направят в ближайшие три года на выплату компенсаций по советским вкладам россиян. Как получить такую компенсацию, кому она положена в трехкратном размере, кому в двукратном, а когда не положена вовсе, разбирался 360.ru.

Компенсации по советским вкладам в 2026-2028 годах В течение ближайших трех лет на выплаты по так называемым советским вкладам направят около пяти миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на проект к федеральному бюджету накануне сообщил ТАСС. Согласно документу, в 2026 году на эти цели пойдет 1,662 миллиарда рублей, в 2027 году — почти 1,600 миллиарда рублей, а в 2028-м — 1,555 миллиарда рублей.

Кто занимается выплатами по советским вкладам сейчас Выплатами по советским вкладам занимается ПАО «Сбербанк». Получить компенсацию могут те россияне, у которых на счетах по состоянию на 20 июня 1991 года были деньги.

Почему именно эта дата? Потому что этот день был последним днем, когда существовал Сберегательный банк СССР. После этого средства граждан заморозили. В дальнейшем все долги по сбережениям хотели сначала перевести в ценные бумаги (они же целевые долговые обязательства) и регулярно индексировать по стоимости минимальной потребительской корзины.

Фото: РИА «Новости»

Для этого летом 1996 года даже приняли закон «О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства РФ». Но с 2003 года ГД его регулярно замораживала из-за отсутствия финансирования, напомнил «Коммерсант». С 1996 года выплаты предварительной компенсации начали начислять пожилым людям не моложе 1916 года рождения. Затем к ним присоединились инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, родители детей с инвалидностью и погибших военных.

Интересно Коэффициент компенсации в разные годы составлял от 40% до 3,4% суммы вклада, оттого ряд экспертов называл эти выплаты мерами поддержки, но не полноценной компенсацией за потерянные сбережения. Коэффициент компенсации в разные годы составлял от 40% до 3,4% суммы вклада, оттого ряд экспертов называл эти выплаты мерами поддержки, но не полноценной компенсацией за потерянные сбережения.

В 2025 году компенсации по вкладам, действовавшим на 20 июня 1991-го, положены вкладчикам по 1991 год рождения включительно, наследникам вкладчиков (также по 1991 год рождения включительно), а также наследникам или тем, кто оплатил ритуальные услуги после смерти владельца советского вклада (если он скончался в 2001-2025 годах).

Фото: РИА «Новости»

От вкладчика, который хочет получить частичную компенсацию по своему советскому вкладу, требуется паспорт Российской Федерации и сберегательная книжка (по действующему вкладу). Их надо принести в офис банка и оформить там заявление на получение компенсации. Важно, чтобы по состоянию на 20 июня 1991 года вклад, по которому хотят получить выплату, действовал и его не закрывали до 31 декабря того же года. Что делать, если старая сберкнижка потерялась Если так вышло, что сберегательная книжка не сохранилась, нужно обратиться в отделение Сбербанка. Там написать заявление на розыск вклада. После его оформления заявителю дают справку о наличии вклада советского периода. Имея ее на руках, уже можно делать дальнейшие шаги для получения компенсации. Если компенсацию хочет получить наследник вкладчика, он также должен иметь российский паспорт, помимо этого, у него на руках должно быть свидетельство о смерти вкладчика и документы о праве на наследство. Со всем этим пакетом документов нужно идти в офис банка и там писать заявление о компенсации.

Фото: РИА «Новости»

Размер компенсации за советский вклад: условия и коэффициенты В 2025 году порядок компенсаций по вкладам в Сбербанке определен постановлением правительства. Размер выплаты зависит от нескольких факторов. Во-первых, от возраста вкладчика: рожденным до 1945 года положена компенсация с коэффициентом 3;

рожденным с 1945 года по 1991 год — с коэффициентом 2. Но есть и другие коэффициенты — они зависят от даты закрытия счета. Чем раньше вкладчик закрыл счет, тем коэффициент будет меньше. И наоборот. Таким образом: для вкладов, закрытых в 1992 году, будет коэффициент 0,6;

для вкладов, закрытых в 1993-м — 0,7;

для вкладов, закрытых в 1994-м — 0,8;

для вкладов, закрытых в 1995-м — 0,9;

по действующим вкладам, а также по вкладам, закрытым в 1996-2025 годах, — 1.

Также нужно иметь в виду, что размер трехкратной (двукратной) компенсации уменьшается на сумму полученной ранее предварительной компенсации и дополнительной компенсации по вкладам.

Интересно Двукратная и трехкратная компенсация по вкладам, закрытым с 20 июня по 31 декабря 1991 года, не выплачивается, подчеркивают в Сбербанке. Двукратная и трехкратная компенсация по вкладам, закрытым с 20 июня по 31 декабря 1991 года, не выплачивается, подчеркивают в Сбербанке.

Компенсация на ритуальные услуги Если владелец советского вклада скончался в 2001-2025 годах, будучи гражданином России, его наследники или тот, кто оплатил ритуальные услуги, имеют право получить компенсацию за эти расходы. Шесть тысяч рублей могут выплатить, если сумма указанных в заявлении вкладов умершего равна или превышает 400 рублей (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году).

Если сумма вкладов менее 400 рублей — компенсация будет в размере суммы, указанной в заявлении вкладов умершего, умноженной на коэффициент 15. Если у владельца были вклады в разных подразделениях банка, компенсация на оплату ритуальных услуг выплачивается только в одном из них.

Интересно Причем компенсацию на ритуальных услуги в размере до шести тысяч рублей выплачивают независимо от компенсаций, полученных владельцем вкладов при жизни. Причем компенсацию на ритуальных услуги в размере до шести тысяч рублей выплачивают независимо от компенсаций, полученных владельцем вкладов при жизни.

Как рассчитать размер компенсации Для расчета суммы компенсации по советскому вкладу можно пойти на сайт Сбербанка и воспользоваться специальным калькулятором. Либо можно рассчитать ее самостоятельно.

Базой при этом будет сумма, лежавшая на счете 20 июня 1991 года. Ее, как мы уже указали выше, нужно умножить на два коэффициента: в зависимости от года рождения вкладчика и в зависимости от даты закрытия вклада.

Интересно Формула расчета выглядит буквально так: остаток на вкладе на 20 июня 1991 года × коэффициент возраста × коэффициент даты закрытия вклада. Формула расчета выглядит буквально так: остаток на вкладе на 20 июня 1991 года × коэффициент возраста × коэффициент даты закрытия вклада.

Если получатель родился до 1945 года — первый коэффициент будет 3, если после 1945-го, умножать нужно на 2. Коэффициенты даты закрытия вклада, как мы помним, следующие: для 1992 — 0,6, для 1993 — 0,7, для 1994-го — 0,8, для 1995-го — 0,9, для 1996 и позже (в том числе незакрытые вклады) — 1. То есть, если вкладчик родился в 1970 году, в 1992-м положил на счет 1000 рублей и закрыл вклад в 1996-м, расчет будет такой: 1000 × 2 × 1. Получается, что сумма положенной компенсации равна двум тысячам рублей.