Россиянам объяснили, что станет с пенсией после увольнения

После увольнения работавший пенсионер сможет рассчитывать на восстановление пропущенных индексаций. Соцфонд сам проведет перерасчет, сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«После прекращения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть. Сам перерасчет происходит автоматически», — сказал он.

Гаврилов посоветовал россиянам учесть технические моменты. Перерасчет проведут с первого числа месяца после увольнения, и дополнительная сумма придет вместе с очередной пенсией. Поэтому если уволиться в конце месяца, повышенная выплата придет через несколько дней, а если в начале — через пару недель.

Пенсию платят и тем, кто не накопил трудовой стаж. Депутат Алексей Говырин подсчитал, что в этом случае они смогут претендовать на 15,2 тысячи рублей в месяц.