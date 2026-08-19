Россиянам не придется платить за операции с цифровым рублем

ЦБ: россияне с 1 сентября будут проводить операции с цифровым рублем бесплатно

С 1 сентября 2026 года жители России смогут проводить все операции с цифровым рублем полностью бесплатно. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

По ее словам, для бизнеса комиссии окажутся минимальными в сравнении с нынешними банковскими тарифами за аналогичные операции.

«Для граждан не будет комиссий, операции бесплатные», — объяснила Бакина.

Россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля через отдельное приложение системно значимых банков. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить признанные значимыми на рынке платежных услуг банки.

Председатель регулятора Эльвира Набиуллина пообещала россиянам не навязывать цифровой рубль. Первый платеж новым типом валюты уже совершили. В Чувашии юридическое лицо оплатило проект по субсидированию для производителей молока.