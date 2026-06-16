В России совершили первый платеж цифровым рублем

Первый в России платеж в бюджет цифровым рублем совершили в Чувашии

Первый платеж цифровым рублем в бюджет совершило юридическое лицо в Чувашии. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

«Пионером стала компания „Смак-Агро“, перечислившая 125 тысяч рублей в рамках проекта по субсидированию производителей молока», — написал он.

Николаев отметил, что для развития цифровой экономики региона и всей страны это очень важный шаг.

«Этот опыт подтверждает, что Банк России доверяет Чувашии передовые технологии. Мы стали лабораторией, где отрабатываются финансовые инструменты будущего», — подчеркнул губернатор.

По его мнению, технологии имеют смысл лишь тогда, когда упрощают жизнь людям. Уже в августе в Чувашии протестируют цифровые рубли при выплатах многодетным семьям на школьную форму и поддержке аграриев в сделках по лизингу сельскохозяйственной техники.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала не навязывать россиянам цифровой рубль.