Набиуллина пообещала не навязывать россиянам цифровой рубль

Внедрение цифрового рубля в экономику пройдет постепенно, без навязывания населению. Об этом во время пресс-конференции заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что задача регулятора — сделать новое средство платежа настолько удобным, чтобы люди выбирали его сами.

«Цифровой рубль будет очень постепенно входить в наш обиход. Будут также люди, которые не захотят им пользоваться, и это тоже абсолютно нормально. Мы никак не собираемся форсировать процесс внедрения», — заявила Набиуллина.

Председатель Центробанка подчеркнула, что еще до перехода цифрового рубля в реальный оборот вокруг него возникли ничем не обоснованные мифы. По ее словам, цифровой рубль не станет отличаться от безналичных денег и сохранит прозрачность всех платежей.

В марте пресс-служба Центробанка объявила о тестировании цифрового рубля на сайтах и в приложениях магазинов. Регулятор подчеркнул, что с 1 сентября на прием цифрового рубля перейдут все торговые и сервисные предприятия с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Бизнесу придется открыть специальный банковский счет для подключения к эквайринговой площадке.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что окончательное внедрение цифрового рубля в банковскую и торговую систему России завершится 1 сентября 2028 года.