Россиянам назвали условия для получения пенсии вдвое больше обычной

Доцент Мирзабалаева: пенсию вдвое больше начислят людям с зарплатой от 200 тысяч

Россияне, имеющие длительный стаж и получающие зарплату от 200 тысяч рублей, смогут рассчитывать на пенсию в два раза выше обычной. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По ее словам, размер пенсии зависит от количества пенсионных коэффициентов. Последние — от начисленных и уплаченных страховых взносов и длительности трудового стажа.

Мирзабалаева добавила, что за каждый год официальной работы человеку начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). При этом в год максимум можно заработать 10 ИПК.

На 1 января стоимость коэффициента составила 145,69 рубля, а фиксированная выплата — 8907,70 рубля. Чем больше зарплата, тем больше коэффициентов. Кроме того, все эти цифры индексируются каждый год.

«Соответственно, за 20 лет можно накопить 200 баллов, за 25 — 250, за 30 — 300 баллов», — пояснила финансист.

Сейчас в России размер средней пенсии составляет 23 175 рублей, поэтому для того, чтобы получить 46 000 рублей, надо накопить еще порядка 320-350 баллов.

Ранее экономист Игорь Балынин сообщил, что пять категорий пенсионеров получат повышенные выплаты в мае. В частности, россиянам, которым в апреле исполнилось 80 лет, пенсию увеличат более чем на 10 тысяч рублей.