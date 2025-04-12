Повышенную пенсию в мае получат пять категорий россиян

Россияне, которым в апреле исполнилось 80 лет, увеличат пенсию на более чем 10 тысяч рублей. Экономист объяснил, что власти удвоят им фиксированную выплату и переведут компенсационную надбавку.

Работники угольной промышленности и строители шахт, проработавшие не менее 25 лет в режиме полного дня, тоже получат доплату. Ее размер, по словам Балынина, рассчитывается индивидуально. Еще одна категория получателей повышенной пенсии — члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Выплаты увеличат мужчинам, проработавшим более 25 лет, и женщинам со стажем 20 лет.

Узникам концлагерей и труженикам тыла тоже повысят пенсию. Вдовы участников войны с Финляндией, Японией и Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны и инвалиды ВОВ или, если они умерли, их жены и мужья получат к пенсии по 80 тысяч рублей.

Те, кому рано оставлять работу, могут самостоятельно накопить на старость. Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков посоветовал россиянам воспользоваться программой долгосрочных сбережений.