Россиянам назвали самый подешевевший в мае продукт

«Руспродсоюз»: в мае больше всего подешевели помидоры

Самым подешевевшим за май продуктом стали помидоры. Об этом РИА «Новости» рассказали в «Руспродсоюзе».

«Помидоры стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на них к 1 июня снизились на 20,9% по сравнению с началом мая», — отметили в союзе.

Среди продуктов, наиболее подешевевших в мае, также огурцы и куриные яйца. На огурцы цена снизилась на 16,5%, на яйца — на 7,1%.

За последние две недели на 24% снизилась цена на черешню. На юге страны начали собирать урожай, поэтому ягода подешевела. Это характерно для всех сезонных ягод.

В России нашли способ снизить цены на рыбу. По мнению ФАС, стоимость рыбы должна быть прозрачной, цепочки поставок необходимо оптимизировать. Специалисты пришли к выводу, что для сдерживания роста цен нужно сократить число посредников между этапами добычи, переработки и продажи.