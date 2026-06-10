Черешня в России за две недели подешевела на четверть

Цены на черешню в крупных торговых сетях страны снизились с 800 рублей за килограмм до 610 за последние две недели. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, его процитировал ТАСС .

Разница составила 24%, по словам Богданова, это связано с появлением на прилавках отечественного продукта. На юге страны начали собирать урожай, поэтому ягода подешевела. Он добавил, что такая картина характерна для любых сезонных ягод.

Сейчас в магазинах помимо отечественной в основном продается черешня из Турции, Узбекистана и Азербайджана. При этом спрос на нее в последние годы растет.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, сколько черешни и вишни можно съесть за один день без вреда для здоровья. При остром гастрите или панкреатите ее следует вовсе исключить из рациона.