Россиянам назвали обновленную стоимость пенсионного балла

Депутат Стенякина: пенсионный балл в 2026 году подорожает до 65,6 тысячи рублей

Россияне могут докупить недостающие баллы и стаж для назначения страховой пенсии. В 2026 году их стоимость увеличится на пять тысяч, сообщила ТАСС член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«В 2026 году стоимость одного дополнительного пенсионного балла и года стажа составит 65,6 тысячи рублей», — сказала она.

Страховую пенсию по старости назначат при 15 годах стажа и 30 пенсионных баллах. Стенякина напомнила, что по правилам можно докупить, сделав добровольный взнос, не более 8,7 пенсионного балла и половины стажа для любых заявителей, кроме самозанятых.

Заявление на добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному страхованию можно подать в Соцфонд лично, на сайте, через «Госуслуги» или письмом. В нем необходимо указать основание, например, работу в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Не набрав баллы и стаж для назначения страховой пенсии, россияне смогут претендовать на социальную пенсию, сообщил ранее юрист Илья Русяев. Для ее получения нужно постоянно проживать в России и перешагнуть 65-летний либо 70-летний рубеж.