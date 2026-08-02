Россиянам назвали два способа завещать банковский вклад

Передать вклад по наследству можно непосредственно через банк либо у нотариуса. У второго способа есть нюансы, которые нужно учесть при составлении завещания. Об этом сообщила агентству «Прайм» независимый налоговый и финансовый консультант Алла Милютина.

При открытии счета в банке можно оформить завещательное распоряжение, для этого нужен только паспорт. Милютина сообщила, что можно также составить завещание.

«Указывать номер конкретного депозитного счета — не всегда удачное решение, банки могут менять реквизиты. Гораздо практичнее привязываться не к номеру, а к самому банку», — сказала собеседница агентства.

Если обойтись общей формулировкой о наследовании денег со всех счетов, то нотариус сделает запрос в Федеральную налоговую службу, чтобы узнать, где они открыты. Недостатком этого способа Милютова назвала затягивание процесса.

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